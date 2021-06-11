Трамп пожелал Байдену не заснуть на саммите с Путиным

Президент США Джо Байден получил пожелание от своего предшественника Дональда Трампа. Политик попросил его не засыпать на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп также пожелал Байдену удачи на предстоящем саммите в Женеве. Слова бывшего главы Белого дома привело РИА «Новости».

«Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече», — попросил он.

Трамп вежливо добавил, что передает президенту РФ «наилучшие пожелания» через Байдена.

Дональд Трамп называл своего оппонента «сонным Джо» во время предвыборной кампании.

Саммит, в котором примут участие президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, состоится в Женеве 16 июня. Американская сторона надеется, что после встречи глав государств в обе столицы вернут послов.