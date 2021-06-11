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    11 июня 2021, 02:50

    Трамп пожелал Байдену не заснуть на саммите с Путиным

    Александра Ломейко

    Президент США Джо Байден получил пожелание от своего предшественника Дональда Трампа. Политик попросил его не засыпать на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

    Трамп также пожелал Байдену удачи на предстоящем саммите в Женеве. Слова бывшего главы Белого дома привело РИА «Новости».

    «Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече», — попросил он.

    Трамп вежливо добавил, что передает президенту РФ «наилучшие пожелания» через Байдена.

    Дональд Трамп называл своего оппонента «сонным Джо» во время предвыборной кампании.

    Саммит, в котором примут участие президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден, состоится в Женеве 16 июня. Американская сторона надеется, что после встречи глав государств в обе столицы вернут послов.