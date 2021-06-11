Трамп заявил о важности для США быть уважаемыми Россией

Бывший американский президент Дональд Трамп напутствовал преемника Джо Байдена перед саммитом с российским лидером Владимиром Путиным. Трамп заявил, что Штаты находятся в ущербном положении без уважения России.

Бывший глава Белого дома рассказал, что у него была «отличная и продуктивная встреча» с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

«Несмотря на запоздалые зарисовки о встрече в фальшивых новостях, США выиграли многое, включая уважение президента Путина и России», — говорится в распространенном заявлении Трампа. Его процитировало РИА «Новости».

Он нелестно отозвался о декократах США, в частности о проигравшей ему выборы Хиллари Клинтон. По мнению полиика, «созданной и проплаченной» ими «фальшивой России, России-обманки», «США оказались в ущербном положении».

«Которое тем не менее я преодолел», — заметил он.

Трамп пожелал «удачи Байдену в общении с президентом Путиным» и выразил надежду, что его преемник не заснет во время встречи. Также республиканец попросил действующего президента США передать Путина «самые теплые пожелания».

Встречи лидеров Штатов и России пройдет 16 июня в Женеве. Политолог Наталия Елисеева считает, что ни одна из сторон не готова к уступкам.