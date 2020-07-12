Трамп рассказал о ходе строительства стены на границе с Мексикой

Американские рабочие завершили строительство порядка 386 километров стены на границе с Мексикой. Всего страны будет разделять рубеж протяженностью около 724 километров.

«Мы уже построили 240 миль (около 386 километров — прим. ред.) новой стены на нашей южной границе. К концу года будет построено более 450 миль (около 724 километров — прим. ред.)», — сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп.

Таким образом, общая протяженность стены между США и Мексикой составит порядка 724 километров.

Зимой 2019 года в Пентагоне заявили, что в штате Аризона, на границе стран. будет построен новый участок ограждения. Тогда стоимость работ оценили в 400 миллионов долларов и пообещали закончить возведение к концу 2020 года.

Во время предвыборной кампании Трампа обещание построить стену с Мексикой было одним из самых главных. При этом именно это обещание вызвало недовольство и противостояние со стороны демократов. По словам главы Вашингтона, за стену должны были заплатить мексиканские власти. Но этого так и не произошло. В феврале 2019-го Трамп ввел режим ЧП на границе с Мексикой, что позволило направить деньги на возведение ограждения.