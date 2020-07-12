Трамп впервые появился на публике в медицинской маске. Видео

Американский лидер Дональд Трамп впервые публично надел медицинскую маску во время посещения военно-медицинского центра имени Уолтера Рида вблизи Вашингтона.

«Я думаю, это замечательно — носить маску. Я никогда не был против масок. Но всему свое время и место», — сказал глава Белого дома собравшимся журналистам. Его слова приводит телеканал CBC.

Видео: Twitter / The Hill

Трамп посетил госпиталь, в котором лежат получившие ранения в ходе боевых действий американские солдаты. Президент США встретился не только с ранеными военнослужащими, но и с медперсоналом, который ухаживает за коронавирусными пациентами.

На Трампе была надета маска темно-синего цвета с золотой президентской печатью. До этого случая глава Белого дома не надевал публично средств индивидуальной защиты.

Соединенные Штаты уже несколько недель подряд занимают лидирующую позицию по числу зараженных коронавирусом. По последним данным университета Джонса Хопкинса, в Америке сейчас больше 3,2 миллиона инфицированных. Скончались от коронавируса свыше 134 тысяч граждан.