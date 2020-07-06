Самолет с тонной кокаина упал на шоссе в Мексике. Очевидцы приводят сразу три версии случившегося
По словам министра общественной безопасности Мексики Альберто Капеллы, воздушное судно рухнуло на шоссе, после чего загорелось. Чиновник не исключил, что самолет Hawker XB-RCM связан с преступной деятельностью. Капелла призвал местных жителей не приближаться к месту падения самолета, но никаких подробностей о том, откуда судно и кому оно принадлежит, не дал.
Горящий разрушенный самолет попал на видео.
В произошедшем пытались разобраться местные СМИ. Со ссылкой на очевидцев они сообщили, что самолет упал примерно в 07:30 по местному времени в воскресенье. Это произошло после того, как по нему открыл огонь армейский вертолет, пролетавший над районом Кинтана-Роо.
Одни свидетели сообщили, что воздушное судно задымилось и рухнуло на 61-м километре шоссе Чунхухуб — Хосе Мария Морелос. Другие очевидцы уверяли, что самолет вообще не падал, а плавно приземлился на шоссе и был подожжен экипажем, который скрылся после поджога.
Есть и третья версия, согласно которой команда воздушного судна приземлилась, выгрузила наркотики в подготовленный автомобиль и уехала. Через несколько километров авто бросили.
По некоторым данным, самолет летел из Южной Америки и перевозил более тонны кокаина. Военные получили сообщение о незаконном пролете судна над муниципалитетом Бакалар и начали операцию. Они прибыли на место, но в этот момент самолет уже был разгружен.