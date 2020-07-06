Самолет с тонной кокаина упал на шоссе в Мексике. Очевидцы приводят сразу три версии случившегося

Самолет с тонной наркотиков упал на шоссе в Мексике. Официальные лица про запрещенные вещества ничего не говорят, но зато очевидцы рассказали много подробностей.

По словам министра общественной безопасности Мексики Альберто Капеллы, воздушное судно рухнуло на шоссе, после чего загорелось. Чиновник не исключил, что самолет Hawker XB-RCM связан с преступной деятельностью. Капелла призвал местных жителей не приближаться к месту падения самолета, но никаких подробностей о том, откуда судно и кому оно принадлежит, не дал.

Горящий разрушенный самолет попал на видео.

В произошедшем пытались разобраться местные СМИ. Со ссылкой на очевидцев они сообщили, что самолет упал примерно в 07:30 по местному времени в воскресенье. Это произошло после того, как по нему открыл огонь армейский вертолет, пролетавший над районом Кинтана-Роо.

Одни свидетели сообщили, что воздушное судно задымилось и рухнуло на 61-м километре шоссе Чунхухуб — Хосе Мария Морелос. Другие очевидцы уверяли, что самолет вообще не падал, а плавно приземлился на шоссе и был подожжен экипажем, который скрылся после поджога.

Есть и третья версия, согласно которой команда воздушного судна приземлилась, выгрузила наркотики в подготовленный автомобиль и уехала. Через несколько километров авто бросили.

По некоторым данным, самолет летел из Южной Америки и перевозил более тонны кокаина. Военные получили сообщение о незаконном пролете судна над муниципалитетом Бакалар и начали операцию. Они прибыли на место, но в этот момент самолет уже был разгружен.