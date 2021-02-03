Трамп пытался выжать из нового договора о СНВ максимум. Расплачиваться за это пришлось Байдену

Бывший президент США Дональд Трамп медлил с продлением ДСНВ, потому что хотел затащить в договор Китай. Пекин отказывался, поэтому бывший американский лидер тянул время, тормозил переговорный процесс с Москвой и пытался «выжать из партнера по максимуму». Тем самым он поставил в тяжелую ситуацию нынешнего главу Штатов Джо Байдена. Об этом «360» рассказал политолог Марат Баширов.

«Трамп, конечно, все понимал, но Трамп просто всегда действовал по несколько иной логике. Он все-таки пытался максимально, что называется, из партнера выжать все, что можно было выжать. <…> Он ставил вопрос о том, что нужно было этот договор заключать между тремя странами: между Россией, между Китаем и Соединенными Штатами. При этом Китай отказывался входить в этот переговорный процесс и, соответственно, Трамп тормозил этот переговорный процесс с Россией», — объяснил Баширов.

По словам политолога, для нового президента США Джо Байдена эта история оказалась экстренной, и он ее решал сходу, без переговоров. Соединенные Штаты, у руля которых встал Байден, — это огромная страна, где очень много бизнеса, поэтому без ДСНВ не существовало гарантий безопасности.

«Он сразу же ввел вот этот вот договор в действие, и, соответственно, мы с вами получили более выгодные условия. Мы-то ничего не потеряли, кстати сказать. Мы только приобрели в результате вот этой такой экстренной истории», — добавил собеседник.

Россия и США продлили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года. Документ уже вступил в силу и будет действовать без каких-либо изменений или дополнений. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что продление ДСНВ позволит Вашингтону укрепить как собственную безопасность, так и безопасность своих союзников и всего мира.