Госдеп оценил важность продления ДСНВ

Продление ДСНВ позволит Соединенным Штатам укрепить как собственную безопасность, так и безопасность своих союзников и всего мира. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Продление ДСНВ укрепляет безопасность Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, а также всего мира. Неограниченная ядерная гонка поставила бы под угрозу всех нас», — приводит ТАСС текст заявления Блинкена.

Госсекретарь добавил, что в течение пяти лет, на которые продлили договор, Вашингтон будет вести переговоры с Москвой по всем типам ядерного оружия. Он сослался на слова президента США Джо Байдена и заявил, что это только начало совместных усилий по решению проблем безопасности, которые встали в XXI веке.

Ранее МИД России сообщил, что Россия и США продлили Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений до 5 февраля 2026 года. Документ уже вступил в силу и будет действовать без каких-либо изменений или дополнений. Вопрос продления ДСНВ решили президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора.