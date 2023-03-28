Мир 28 марта 2023, 06:04 Трамп призвал положить конец конфликту на Украине «прямо сейчас» Трамп: конфликт на Украине должен завершиться прямо сейчас flickr

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Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине «должен завершиться прямо сейчас». Тем самым он повторил в интервью телеканалу Fox News свой тезис о готовности добиться урегулирования всего за одни сутки, отметило РИА «Новости».

«Это невероятно, у нас [во власти] находятся люди, которые не знают, что они делают. Однако, если [конфликт] не разрешится, я решу его сам — за 24 часа, с [президентом России Владимиром] Путиным и [президентом Украины Владимиром] Зеленским», — заявил Трамп.

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Он отметил, что это будут «очень простые переговоры». При этом экс-президент США отказался раскрывать их суть, поскольку в таком случае не сможет реализовать этот план.

В начале марта Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине в случае, если он займет пост главы государства. На это, по словам бывшего президента США, ему потребуется 24 часа. Детали своего плана Трамп не раскрывает.

Также Трамп назвал украинский конфликт национальным стратегическим интересом Европы, а не американцев. Политик заявил, что, когда он вновь возглавит страну, лимиты на помощь Украине будут зависеть от встречи с президентом России Владимиром Путиным. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что Трамп искренне считает, что сделки эффективнее оружия.