Эксклюзив 14 марта 2023, 14:27 Сделки эффективнее пушек. Трамп захотел прекратить крестовый поход Байдена Политолог Станкевич: если Трампа допустят к выборам, он может победить Байдена Викимедиа

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Экс-президент США Дональд Трамп назвал украинский конфликт национальным стратегическим интересом Европы, а не американцев. Политик заявил, что, когда он вновь возглавит страну, лимиты на помощь Украине будут зависеть от встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Политолог Сергей Станкевич объяснил «360», что американец искренне считает: сделки эффективнее оружия.

Далее — прямая речь.

Между слоном и ослом

Исторически существует принципиальная разница между внешней политикой Республиканской и Демократической партиями США. Демократы пытаются распространять свои ценности, продвигая собственные представления о свободе и демократии по всему миру.

Это превратилось в такой глобальный крестовый поход. При власти демократов Соединенные Штаты создали всемирную коалицию демократии и стараются весь мир сделать ареной борьбы за свою модель демократии и свободы.

Республиканцы же считают, что надо заниматься своей страной: США превыше всего. Не нужно участвовать в войнах, которые очень дорого стоят, не вмешиваться в конфликты, где нет конкретного интереса американцев, не заниматься свержениями чужих правительств.

Вот такая принципиальная разница этих внешнеполитических философий. Так что Дональд Трамп просто транслирует традиционные взгляды республиканцев.

В опросе участвовали 187 председателей комитетов Республиканской партии в округах США. Респонденты отвечали на вопрос, кого они хотели бы поддержать на выборах (имена они называли сами, можно было выбрать несколько вариантов) / Телеканал «360»

Искусство заключать сделки

Есть еще личные обстоятельства. Трамп считает, что внешняя политика — это арена не для провозглашения и продвижения, в том числе с помощью силы, всяких завиральных идей, а площадка для заключения выгодных сделок.

Это могут быть и сделки под давлением, но тем не менее это должен быть торг. Трамп в этом мастер — он бы давно с кем угодно договорился. Собственно, так он себя и рекламирует, даже книгу на эту тему опубликовал, которая 10 раз переиздавалась, — «Искусство заключать сделки».

Напомню, кстати, что Трамп договорился и фактически заключил сделку с Китаем, которую позднее сорвали демократы. Так что это не пустые слова.

Заявления Трампа о том, что лимиты на помощь Украине будут зависеть от его встречи с Владимиром Путиным, несомненно, предвыборная самореклама. Но если миллиардер снова победит, он попытается все это реализовать.

Войны США не приносят барышей

Если Трамп вновь встанет во главе США, он продолжит делать то, что делал ранее, когда был президентом: попытается договориться и с Китаем, и с Россией. Конечно, будет настаивать на том, чтобы война в Европе прекращалась путем переговоров.

Наверняка будет существенно урезан объем помощи, который идет от американцев в адрес Киева. Политик считает, что Европа должна сама беспокоиться о своей безопасности, со стороны Соединенных Штатов достаточно, что они обеспечивают им «ядерный зонтик».

Трамп действительно предпочитает не устраивать революцию на чужой земле, это его принципиальная позиция. Он считает, что наплевать, хорошие там или плохие ребята: американцы могут договориться с кем угодно и заключить выгодную для себя сделку.

Сами американцы подсчитали, что потратили не менее семи триллионов долларов только на Ближнем Востоке. Но никакой пользы для США не было от их геройства в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане. Значит, пора отказываться от этой позиции.

Трампа хотят убрать

Проблема в том, что Трампу, скорее всего, не удастся поучаствовать в предвыборной гонке. Против него ведут уже три уголовных расследования, до выборов экс-президента в конце концов могут не допустить.

Тем не менее он останется крайне влиятельным политическим лидером как минимум за кулисами. Взгляды Трампа будут сказываться и на политике Республиканской партии, и, вероятно, на политике следующего президента США, кем бы он ни был.

Если миллиардера все же допустят к выборам, у него есть шансы победить именно действующего президента Джо Байдена. Согласно опросам, если бы выборы состоялись в ближайшую неделю, Трамп обошел бы своего преемника.

Но пока неясно, кто будет баллотироваться от Демократической партии.