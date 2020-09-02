Трамп призвал Байдена протестироваться на допинг

Кандидат в президенты США Джо Байден может принимать стимулирующие препараты, считает действующий лидер страны Дональд Трамп. Он призвал соперника вместе с ним провериться на допинг.

«Он на каких-то стимуляторах, на мой взгляд… И он, и я должны пройти тест на препараты», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ведущая поинтересовалась у президента, почему он считает, что Байден принимает какие-то препараты. На это президент ответил, что заметил разницу между поведением своего соперника несколько месяцев назад и сейчас. По словам Трампа, демократ выглядел слабо в период дебатов. При этом на других выступлениях было уже намного лучше.

«Он не был Уинстоном Черчиллем, но он был нормален», — пояснил президент.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден запустил сайт с невыполненными обещаниями Трампа. Также команда Байдена собрала неудачные решения нынешнего президента.

Первые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 29 сентября. Мероприятие пройдет в Кливленде штата Огайо. Сами президентские выборы состоятся 3 ноября.