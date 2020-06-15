Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля, чей памятник осквернили в Лондоне

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заступился за Уинстона Черчилля и призвал не переписывать историю. Так он отреагировал на осквернение памятника знаменитому премьеру борцами с расизмом и предложение убрать монумент с Парламент-сквер.

Борис Джонсон опубликовал колонку в газете Telegraph, в которой напомнил, что Уинстон Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою долгую жизнь и карьеру, причем часто менял свои идеи. Например, он изменил взгляд на провозглашение независимости Индии. В 1890-х Черчилль критиковал ислам, но 50 годами позже построил мечеть в Риджентс-парке.

«И прежде всего — как справедливо отмечали многие — безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы. Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер», — отметил Джонсон.

Премьер-министр выразил сомнение, что правильно редактировать, словно с помощью Photoshop, британский культурный ландшафт. По его мнению, это приведет к искажению истории.

Джонсон призвал бороться с проблемой расизма, а не с историческими символами. Он рассказал, что в правительстве будет создана комиссия, которая будет рассматривать все аспекты неравенства. Менять ситуацию премьер-министр посоветовал с помощью демократических средств, которые стали доступны, в том числе, благодаря Черчиллю.

В Лондоне хулиганы нанесли расистские надписи на памятник Уинстону Черчиллю. Для защиты монумента его закрыли фанерными щитами.