Байден запустил сайт со списком невыполненных обещаний Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден запустил сайт с критикой в адрес Дональда Трампа. Удивительно, что домен сайта повторяет предвыборный лозунг нынешнего президента «Keep America great».

По данным газеты Politico, многозначительное доменное имя Джозеф Байден приобрел на прошлой неделе, когда понял, что оно еще свободно. Лозунг «Сохраним Америку великой» принадлежит новой предвыборной кампании Трампа.

Команда Байдена проделала кропотливую работу и создала список обещаний, которые не сдержал Трамп. Также на сайте keepamericagreat.com собраны неудачные решения нынешнего президента. Среди них: борьба с пандемией коронавируса, вывод американских войск из Сирии, жесткая иммиграционная политика, увеличение числа рабочих мест.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Разработчики из Перми предсказали Дональду Трампу второй срок. Точнее, это сделала их нейросеть. Искусственный интеллект проанализировал несколько десятков тысяч записей из соцсетей, связанные с Трампом и вторым кандидатом в президенты.