Трамп призвал американских военных быть готовыми к возвращению в Афганистан

Армия Соединенных Штатов должна быть готова вернуться в Афганистан. Все будет зависеть от обстоятельств. С таким призывом к военным на митинге своих сторонников в Алабаме обратился бывший президент США Дональд Трамп.

«Мы должны войти [в Афганистан], нам следует это сделать, когда будет нужно. А теперь мы можем быть вынуждены войти, потому что этот человек, который управляет нашей страной, (Джо Байден — прим. ред.) принял ужасающее решение, вывести всю нашу сильную армию. Мы, возможно, вынуждены будем вернуться», — приводит РИА «Новости» слова экс-главы Американского государства.

Трамп подчеркнул, что в Афганистане сейчас остались не 10 тысяч солдат и офицеров, а 45 тысяч.

Во время своего выступления он отметил, что действующий президент США Джо Байден сдал все позиции, прогнулся и встал перед боевиками «Талибана»* на колени. По словам Трампа, захват талибами* власти в Афганистане и вывод американского военного контингента из страны — это самая унизительная вещь, которую он когда-либо видел.

Сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане 15 августа. После этого сотни местных жителей заполонили международный аэропорт Кабула в надежде уехать от страны любой ценой, чтобы не жить по законам шариата. Там началась паника. Воздушную гавань спустя неделю после начала этих событий решили закрыть на двое суток, чтобы эвакуировать находящихся в аэропорту людей.



*»Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.