Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил действующего главу американского государства Джо Байдена в том, что он прогнулся, сдал все позиции и встал перед «Талибаном»* на колени. Такое заявление бывший лидер США сделал на митинге своих сторонников в Алабаме.

«Я имел дела с [главой политофиса „Талибана“*] Абдулом [Гани Барадаром], он был лидером. Я сказал: „Абдул, если что случится, мы вам устроим террор, будет ужасно. Не трогайте американцев, никогда не приходите в нашу страну, а вы станете продолжать свою гражданскую войну“. Я ничего с этим не могу поделать, они воевали сотни лет, они это делают. И они хорошие бойцы», — приводит РИА «Новости» слова Трампа.

Он отметил, что в годы своего президентства сумел наладить контакт с талибами*, а Байден упал перед ними на колени. Трамп назвал произошедшее самой унизительной вещью, которую когда-либо видел. По его словам, после захвата боевиками «Талибана»* власти в Афганистане и вывода из республики американских войск весь мир разочаровался в Соединенных Штатах.

Ранее Байден назвал свое решение о выводе военного контингента Штатов из южноазиатского государства правильным и отметил, что готов к любой критике по этому вопросу.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.