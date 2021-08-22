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    22 августа 2021, 10:46

    Аэропорт Кабула закроют на двое суток

    Ольга Назаркина

    Международный аэропорт Кабула закроется на двое суток. Решение об этом было принято для эвакуации тех людей, которые уже находятся на территории воздушной гавани.

    О закрытии аэропорта сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на Госдепартамент США. По данным издания, в Госдепе заявили, что после эвакуации работа аэропорта будет возобновлена.

    Сейчас возле аэропорта продолжают находиться тысячи мужчин, женщин и детей. Они остаются здесь, несмотря на изнуряющую жару, надеясь улететь из страны.

    Представитель запрещенной в России организации «Талибан»* заявил РИА «Новости», что в ближайшие часы талибы* наладят ситуацию и облегчат процедуру выезда из воздушной гавани.

    «Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона», — сказал он.

    Боевики террористической организации заняли столицу Афганистана 15 августа. Они заявили, что завершили 20-летнюю войну и контролируют всю территорию страны. После этого сотни местных жителей попытались улететь из Кабула.

    В аэропорту 16 августа царили хаос и давка. Люди в отчаянии бежали за улетающими американскими военными самолетами, цепляясь за стойки шасси. Некоторые погибли.

    В Пентагоне позже признали несколько смертельных случаев во время эвакуации и заявили, что проведут расследование случившегося.

    * «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.