Аэропорт Кабула закроют на двое суток

Международный аэропорт Кабула закроется на двое суток. Решение об этом было принято для эвакуации тех людей, которые уже находятся на территории воздушной гавани.

О закрытии аэропорта сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на Госдепартамент США. По данным издания, в Госдепе заявили, что после эвакуации работа аэропорта будет возобновлена.

Сейчас возле аэропорта продолжают находиться тысячи мужчин, женщин и детей. Они остаются здесь, несмотря на изнуряющую жару, надеясь улететь из страны.

Представитель запрещенной в России организации «Талибан»* заявил РИА «Новости», что в ближайшие часы талибы* наладят ситуацию и облегчат процедуру выезда из воздушной гавани.

«Открытие дороги для выезда из аэропорта Кабула необходимо для соблюдения порядка и закона», — сказал он.

Боевики террористической организации заняли столицу Афганистана 15 августа. Они заявили, что завершили 20-летнюю войну и контролируют всю территорию страны. После этого сотни местных жителей попытались улететь из Кабула.

В аэропорту 16 августа царили хаос и давка. Люди в отчаянии бежали за улетающими американскими военными самолетами, цепляясь за стойки шасси. Некоторые погибли.

В Пентагоне позже признали несколько смертельных случаев во время эвакуации и заявили, что проведут расследование случившегося.

* «Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.