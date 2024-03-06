Мир 06 марта 2024, 07:31 Трамп пришел в восторг из-за побед на праймериз республиканцев в 11 штатах CNP/AdMedia/globallookpress

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Бывший президент США Дональд Трамп победил на праймериз республиканцев в 11 штатах, среди которых Алабама, Вирджиния, Техас, Массачусетс, Оклахома. В интервью Fox News он назвал супервторник «великолепным вечером».

«Редко политика видела что-то подобное. <…> Для меня большая честь представлять не только Республиканскую партию, но и нашу страну, возвращая ее к здоровью и процветанию», — заметил Трамп.

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Так называемый супервторник, когда внутрипартийные выборы проводились одновременно в разных штатах, прошел в США 5 марта.

Ранее СМИ прогнозировали, что соперница Трампа, бывший постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли может победить на праймериз в округе Колумбия.

Зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что в предвыборной гонке в США участвуют «две старые лошади» (так он назвал действующего американского лидера Джо Байдена и Дональда Трампа), и не факт, что они не испортят борозды. По оценке политика, шанс победить есть у обоих.