Мир 04 марта 2024, 07:51 Первую победу Хейли на праймериз спрогнозировали в США NBC: Хейли лидирует на праймериз республиканцев в округе Колумбия Richard Thigpen/The Photo Access/globallookpress

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Бывший постпред Соединенных Штатов при ООН и соперница предпринимателя Дональда Трампа по выдвижению на президентские выборы от Республиканской партии Никки Хейли может победить на праймериз в округе Колумбия. Такой прогноз дал NBC.

По данным телеканала, Хейли лидирует на праймериз в Колумбии, получив поддержку почти 63% выборщиков. У ее главного соперника Трампа всего 33% голосов.

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В начале марта экс-президент Соединенных Штатов и предприниматель победил на праймериз в штате Айдахо.Там он набрал около 85% голосов, а Хейли поддержали всего 13,5%.

Также бизнесмен с серьезным отрывом обошел свою конкурентку по партии на праймериз в Южной Каролине. Трамп отметил, что не ожидал получить такие результаты голосования, так как Никки Хейли ранее являлась губернатором этого штата. После поражения в Южной Каролине главная соперница бизнесмена лишилась финансирования от организации «Американцы за процветание».