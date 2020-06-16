Трамп посчитал ненормальным защищать Германию от России

Американский президент Дональд Трамп назвал ненормальной ситуацию, в которой Германия покупает у России газ, а США должны «защищать Германию от России». По словам президента, ФРГ задолжала Соединенным Штатам «миллиарды».

«Почему Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России? Так не годится», — приводит слова Трампа ТАСС.

Глава США назвал Германию «неплательщиком», за то что она задолжала США по платежам НАТО. Если ситуация не изменится — он намерен снизить вдвое численность военнослужащих в Германии. Сейчас на территории ФРГ находится 52 тысячи военных.

«В связи с этим мы сокращаем численность до 25 тысяч военнослужащих», заявил он.

Ранее Трамп заявил, что американские военные больше не будут «решать чужие конфликты» и восстанавливать другие государства. Эксперты считают, что это пойдет России на пользу.