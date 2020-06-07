Трамп посчитал толпу протестующих в Вашингтоне неожиданно маленькой

Президент США Дональд Трамп заявил, что увидел на улицах Вашингтона меньше людей, чем ожидалось. Он поблагодарил полицию за работу.

«Толпа в Вашингтоне гораздо меньше, чем ожидалось. Национальная гвардия, Секретная служба и полиция Вашингтона делают невероятную работу. Спасибо!» — написал Дональд Трамп в Twitter.

Президент США опубликовал еще один ироничный твит, отметив, что CNN делает все, чтобы разжечь толпу, но у них слишком маленькая аудитория.

Беспорядки в США начались после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе 25 мая. Во время задержания один из полицейских так надавил коленом на шею Флойда, что мужчина не мог дышать. Его доставили в больницу, где он умер в реанимации. Экспертиза показала, что причиной смерти стало удушение. У Флойда, кроме того, нашли коронавирус, но врачи считают, что он не повлиял на гибель мужчины.

Протесты, в том числе агрессивные, продолжаются в Штатах вот уже больше недели. Из-за этого в 40 крупных городах, в том числе в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Вашингтоне, вводили комендантский час. В некоторых населенных пунктах его уже отменили.