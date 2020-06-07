На полицейского в Нью-Йорке напали с криками «Аллаху акбар»

Полиция расследует дело вместе с сотрудниками ФБР. Нападение произошло поздно вечером в среду, 3 июня (утром 4 июня по Москве) в районе Бруклин. В тот день в Нью-Йорке проходили многотысячные протесты против полицейского насилия по отношению к чернокожим. Акции были по большей части мирными. Выступления начались в конце мая, после гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

Полиция опубликовала фотографии орудия преступления.

В нападении на полицейского подозревают Дзенана Камовича, иммигранта с Балкан, проживающего в Бруклине. Во время атаки он также выхватил пистолет у одного из офицеров и ранил двух полицейских в руки. Всего на месте было произведено более 20 выстрелов. В Камовича попали восемь пуль, он находится в больнице в критическом состоянии.

Раненые им полицейские патрулировали улицы, защищая граждан от мародеров.