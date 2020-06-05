Фонд помощи семье Джорджа Флойда собрал около 13 млн долларов

По данным издания, пожертвования сделали около 500 тысяч человек из 125 стран. Этот показатель на краудфандинговой платформе GoFundMe, через которую собирались взносы, стал рекордным.

Ранее Тwittеr удалил видео президента США Дональда Трампа, которое посвящалось гибели афроамериканца Джорджа Флойда.