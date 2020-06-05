Фонд помощи семье Джорджа Флойда собрал около 13 млн долларов
Фонд помощи семье убитого полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, собрал около 13 миллионов долларов. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на новостной портал ТMZ.
По данным издания, пожертвования сделали около 500 тысяч человек из 125 стран. Этот показатель на краудфандинговой платформе GoFundMe, через которую собирались взносы, стал рекордным.
Ранее Тwittеr удалил видео президента США Дональда Трампа, которое посвящалось гибели афроамериканца Джорджа Флойда.