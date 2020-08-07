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    07 августа 2020, 07:58

    Трамп подписал указ о санкциях против TikTok

    Андрей Иванов

    Китайская социальная сеть TikTok попала в немилость к американским властям. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который «запрещает американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или ее „дочками“».

    «Распространение в США мобильных приложений, созданных и принадлежащим китайским компаниям, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — говорится в документе, который опубликовал Белый дом.

    По мнению Трампа, TikTok якобы собирает информацию о личных данных американцев, которая «потенциально позволяет КНР выследить местоположения федеральных служащих». Американские власти считают, что руководство Китая может использовать это приложение для дезинформационной компании. Указ вступит в силу через 45 дней после публикации.

    Ранее Сенат США запретил государственным служащим пользоваться TikTok. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров увидел в американской кампании против приложения опасность для всего интернета.

    Новости SMI.FM