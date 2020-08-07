Трамп подписал указ о санкциях против TikTok

Китайская социальная сеть TikTok попала в немилость к американским властям. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который «запрещает американским компаниям и частным лицам в юрисдикции США проводить какие-либо сделки с владеющей TikTok компанией ByteDance или ее „дочками“».

«Распространение в США мобильных приложений, созданных и принадлежащим китайским компаниям, продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», — говорится в документе, который опубликовал Белый дом. По мнению Трампа, TikTok якобы собирает информацию о личных данных американцев, которая «потенциально позволяет КНР выследить местоположения федеральных служащих». Американские власти считают, что руководство Китая может использовать это приложение для дезинформационной компании. Указ вступит в силу через 45 дней после публикации. Ранее Сенат США запретил государственным служащим пользоваться TikTok. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров увидел в американской кампании против приложения опасность для всего интернета.