Конгрессмены США выступили за запрет TikTok для госорганов

Большинство конгрессменов Палаты представителей США решили, что госорганам страны нельзя пользоваться приложением TikTok. Они одобрили внесение соответствующей поправки в проект оборонного бюджета.

За инициативу выступили 336 американских парламентариев, еще 71 законодатель оказался против. Сайт нижней палаты законодательного органа США вел трансляцию голосования.

В Палате представителей сочли TikTok потенциальной угрозой национальной безопасности США, причем довольно серьезной. Парламентарии полагают, что компания ByteDance, владеющая соцсетью, собирает личные данные американцев. Полученные сведения могут использовать при кибератаках против Соединенных Штатов.

Новый финансовый год в стране, в проект оборонного бюджета которого должны внести поправку о TikTok, начинается с 1 октября.

О возможности внесения приложения в черный список американского Минторга ранее задумались в Белом доме. Таким образом Вашингтон намерен защитить граждан США от утечки в Китай их личных данных. Мера запретит компаниям Соединенных Штатов, в том числе Apple, предоставлять TikTok на своих платформах предназначенное для установки обновлений ПО.