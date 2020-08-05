Дуров увидел угрозу интернету в желании США заблокировать TikTok

Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok должно быть продано американской компании. В противном случае программу заблокируют на территории страны. В свою очередь, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что решение Трампа может быть угрозой Сети.

«Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам. В конце концов, Китай запрещает практически все некитайские приложения для социальных сетей на своей территории», — написал Дуров в Telegram.

Он добавил, что остальные страны тоже вправе не позволять китайским приложениям работать на других рынках. При этом, по словам Дурова, решение американского лидера может поставить крест на Всемирной паутине.

«Действия США против TikTok создают опасный прецедент, который в конечном итоге может убить интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от нее осталось)», — заявил основатель мессенджера.

По словам Дурова, случай с продажей TikTok стали использовать в качестве оправдания попыток заполучить кусок глобальной Сети.

«Вскоре каждая крупная страна, вероятно, будет использовать „национальную безопасность“ как предлог для раскола международных технологических компаний. По иронии судьбы именно американские компании, такие как Facebook или Google, скорее всего, потеряют больше всего от последствий», — заключил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok должно быть продано до 15 сентября. Купить программу планирует корпорация Microsoft. Если сделка не состоится, то китайское приложение заблокируют в США.