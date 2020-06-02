Трамп поблагодарил себя за работу по ликвидации протестов в США

Президент США Дональд Трамп прокомментировал результаты работы правоохранителей по сдерживанию беспорядков во время ночных демонстраций в Вашингтоне. Он поблагодарил самого себя за то, что прошлой ночью все было мирно.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

В Вашингтоне не было проблем прошлой ночью. Много арестов. Все проделали шикарную работу. Подавляющая сила. Доминирование. Миннеаполис тоже был великолепен (спасибо президенту Трампу!) Дональд Трамп.

Президент США также написал про протесты в Нью-Йорке. Он отметил, что губернатор города виноват в хаосе, который сейчас там твориться — он отказался от предложения ввести в Нью-Йорк Национальную гвардию.

Американский лидер отметил, что из-за этого решения вчерашний день стал ужасным для братьев Куомо. Из-за отказа Эндрю Куомо ввести Нацгвардию, Нью-Йорк разорвали на куски мародеры, бандиты и «другие виды отбросов и ничтожеств». При этом Трамп отметил, что брат губернатора города Крис Куомо, которого американский президент назвал «Фредо», потерял 50% рейтингов. Он работает ведущим на телеканале CNN.

Обращение «Фредо» считается для итальянцев обидным. Крис Куомо, в адрес которого и высказался Трамп, считает его оскорбительным.

Беспорядки в США начались после того, как полицейские убили афроамериканца во время задержания. Его повалили на землю, а один из правоохранителей несколько минут давил коленом на горло мужчины, несмотря на его слова о нехватке воздуха. Судмедэкспертиза подтвердила, что он скончался от остановки сердца, осложненной удержанием сотрудниками полиции и сжатием шеи.

Массовые акции протеста и беспорядки захлестнули всю Америку. Люди протестуют не только на улицах городов, но и в социальных сетях. 2 июня стартовала кампания Blackout Tuesday, которая привлекает внимание к проблеме расового неравенства. В ней приняли участия тысячи пользователей, в том числе — знаменитости.