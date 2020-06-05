Трамп открыл США после коронавируса. Но страна все еще первая по зараженным

Президент Дональд Трамп решил, что США готовы к отмене санитарных ограничений. По его мнению, эпидемия коронавируса закончилась.

«Мы открываем нашу страну. И <…> я не понимаю, почему некоторые губернаторы продолжают сохранять санитарные ограничения», — сказал Трамп на пресс-конференции, его цитирует ТАСС.

Президент США отметил, что Джорджия, Флорида и Южная Каролина сняли ограничения, и в этих штатах ситуация складывается очень хорошо. Трамп выразил надежду, что их примеру последуют Нью-Йорк и Нью-Джерси.

В США штаты сами решают, когда снимать санитарные ограничения, введенные из-за коронавируса.

Тем не менее, по информации университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявили больше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель в мире. До сих пор не выздоровели, то есть являются активными больными, свыше 1,1 миллиона человек.

В четверг за сутки в США зафиксировали больше 22 тысяч новых случаев. По этому показателю Штаты уступают только Бразилии. С начала пандемии в США погибли около 110 тысяч человек.