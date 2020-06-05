Главный инфекционист США призвал протестующих сдать тест на коронавирус

Участникам массовых акций против полицейского насилия в США стоит сдать тест на коронавирус. Об этом заявил главный инфекционист страны, директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Редфилд призвал участников демонстраций «серьезно задуматься» об этом из-за вероятности того, что акции протеста могут стать рассадником инфекции. Чтобы свести дальнейшие заражения к минимуму, глава CDC рекомендовал сдать анализ через 3-7 дней. Об этом он заявил, выступая на слушаниях в Палате представителей американского Конгресса.

Также он посоветовал демонстрантам носить маски, назвав их «критически важным инструментом» для контроля распространения коронавируса.

Массовые акции протеста захлестнули США с конца мая, после того как в Миннеаполисе при задержании умер афроамериканец Джордж Флойд. Четверо полицейских, которые задерживали Флойда, были уволены. Им предъявили обвинения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США коронавирус подтвердился у более чем 1,8 миллиона жителей. Почти 108 тысяч из них скончались. Ежедневно число новых заболевших увеличивается примерно на 20 тысяч человек.