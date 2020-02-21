Трамп остался недоволен вручением главного «Оскара» фильму «Паразиты»
Решение киноакадемии глава Белого дома назвал ужасным и поинтересовался, нормально ли это. Запись его выступления опубликована в Twitter предвыборного штаба Трампа.
«Победитель — кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?» — задался вопросом президент США.
Он подчеркнул, что у Вашингтона «достаточно проблем с Южной Кореей в торговле». А тут статуэтку лучший фильм года вручили южнокорейскому режиссеру.
«Это нормально? Не знаю. Давайте вернем „Унесенных ветром“, пожалуйста…» — заявил Дональд Трамп.
Он признался, что сначала думал, будто лента Пон Чжун Хо стала лучшим зарубежным кино. Но вышло совсем иначе.
«Такое вообще было раньше?» — возмутился Трамп.
Фильм «Паразиты» стал первой картиной не на английском языке, которая получила «Оскар» как лучший фильм года. Ленту режиссера Пон Чжун Хо отметили еще тремя наградами — за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.