Трамп остался недоволен вручением главного «Оскара» фильму «Паразиты»

Дональду Трампу не понравилось, что главный «Оскар» достался южнокорейскому фильму «Паразиты». Недовольство президент США выразил на митинге перед своими сторонниками в штате Колорадо.

Решение киноакадемии глава Белого дома назвал ужасным и поинтересовался, нормально ли это. Запись его выступления опубликована в Twitter предвыборного штаба Трампа.

«Победитель — кино из Южной Кореи. Какого черта там происходит?» — задался вопросом президент США.

Он подчеркнул, что у Вашингтона «достаточно проблем с Южной Кореей в торговле». А тут статуэтку лучший фильм года вручили южнокорейскому режиссеру.

«Это нормально? Не знаю. Давайте вернем „Унесенных ветром“, пожалуйста…» — заявил Дональд Трамп.

Он признался, что сначала думал, будто лента Пон Чжун Хо стала лучшим зарубежным кино. Но вышло совсем иначе.

«Такое вообще было раньше?» — возмутился Трамп.

Фильм «Паразиты» стал первой картиной не на английском языке, которая получила «Оскар» как лучший фильм года. Ленту режиссера Пон Чжун Хо отметили еще тремя наградами — за режиссуру, сценарий и как лучший зарубежный фильм.