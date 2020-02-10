«Это аутсайдеры»: кинокритик о режиссерах, получивших «Оскар»

Эксперт считает, что великие классики режиссуры — Скорсезе и Тарантино — остались без наград. А аутсайдеры, которые вчера занимались чем-то другим, взяли статуэтки. Речь идет и о географическом положении, «то есть, не только американцы».

Напомним, картина «Паразиты» Пон Чжун Хо взяли четыре главные статуэтки: за «Лучший фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий».