«Оскар»-2020 преподнес мировому сообществу сюрприз: впервые в истории главный приз достался иностранной ленте. Южнокорейские «Паразиты» до этого получили теплый прием среди как маститых кинокритиков, так и обычных зрителей. Чем же фильм так полюбился миру, рассказывает колумнист «360».

«Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо произвели фурор в мире кинематографии. Картина получила две самые престижные награды отрасли: «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах и «Оскар». Причем до этого главный приз Премии Американской киноакадемии ни разу не доставался лентам, снятым не на английском языке. Почему же «Паразиты» стали исключением?

Сюжет фильма простой, не запутан, как это часто бывает в корейских фильмах. Главные герои — семья Ким: родители средних лет и двое взрослых детей. Они бедны, живут в подвале, да и в остальном удача не слишком им улыбается — работы нет, в университеты дети, даже будучи весьма талантливыми, поступить не смогли.

Источник фото: «Кинопоиск»

И Кимы так бы и продолжали зарабатывать не очень-то качественной ручной сборкой коробок для местной пиццерии, если бы однажды на пороге не возник друг их сына, студент университета и вообще довольно успешный во всех отношениях парень. Он предлагает сыну Кимов подработку — преподавать на дому английский дочери богатеньких Паков.

Источник фото: «Кинопоиск»

Подделав документы об учебе в университете, Ким-младший попадает в дом успешного бизнесмена, видит хорошую жизнь и чувствует, что это шанс вылезти из полуподвала, в котором живет его семья. Постепенно сын перетягивает на работу в роскошный стеклянный дом на холме всю семью — сестра преподает маленькому сыну Паков рисование и называет это «арт-терапией», отец семейства становится личным водителем богачей, а мать — экономкой.

Уже в этот момент напрашивается простое объяснение названию фильма: паразиты — это бедняки, выжившие из дома предыдущую прислугу и без тени сомнения занявшие ее место. Но и в обратную сторону, как всегда, теория тоже работает: обеспеченные и беззаботные Паки тоже паразитируют на обществе, живут в роскоши за счет трудов «маленьких людей», от которых легко избавляются по первому же доносу.

Источник фото: «Кинопоиск»

«Паразиты» — трагикомедия с намеком на социальную драму, с классическим разделением на богатых и бедных, с «лобовыми» метафорами — тараканами в жилище Кимов и бедняками-«привидениями» в богатом доме Паков. Ким-младший, подтянувший всю семью к лучшей жизни за счет глуповатых работодателей, таскает за собой подаренный ему другом-благодетелем камень, вечно восклицая: «Как это метафорично!»

Источник фото: «Кинопоиск»

Некоторые критики отмечают в фильме важные вопросы о социальном неравенстве, классовой борьбе и пагубном влиянии капитализма на общество. Но на самом деле «Паразиты» — простое и временами абсурдистское, а потому веселое кино о том, что все мы в этом мире — невытравимые тараканы, пытающиеся всеми правдами и неправдами попасть в лучшую жизнь. И лучшая для нас значит богатая.

Две семьи — зеркальное отражение друг друга. Вроде и не дураки, но сами гонят себя в наиглупейшие, почти безвыходные ситуации. А кровавая развязка — ожидаемая кульминация всего полотна, в котором не остается победителей.

Но первая в истории победа иноязычного фильма на «Оскаре» — всего лишь еще одна дань западного мира толерантности. Американская киноакадемия любит быть первой — первой дать главную награду женщине-режиссеру, первой возвести на пьедестал чернокожих творцов, первой отдать должное уже 20 лет выпускающему потрясающие, но не слишком тиражируемые триллеры южнокорейскому кинематографу...

«Оскар» был и остается наградой политической, коммерческой. Каждый год он становится площадкой для громких речей об экологии, феминизме и других популярных и насущных вопросах. «Оскар» — флюгер на башенке мировых тенденций. Он говорит: на смену европейскому артхаусу наконец идет нечто новое, блоковское — «с раскосыми и жадными очами».

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