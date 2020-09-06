Трамп обвинил вдову Стива Джобса в спонсировании фейк-ньюз

Вдова основателя Apple Лорен Пауэлл Джобс тратит деньги, которые она получила в наследство, на журнал с фейковыми новостями. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Журнал Atlantic со ссылкой на источники выпустил статью, что осенью 2018 года Трамп отказался посетить американское военное кладбище в Париже. Тогда глава Штатов объяснил свое решение тем, что кладбище якобы «заполнено неудачниками».

Сам Трамп 4 сентября 2020 года заявил, что это фейковые новости. Одним из владельцев издания является организация Emerson Collective, основанная Лорен Пауэлл Джобс. Главный редактор Atlantic — Джеффри Голдберг.

«Стив Джобс был бы не рад тому, что его жена тратит деньги, которые он ей оставил, на провальный леворадикальный журнал, которым заведует мошенник (Голдберг) и который извергает фейковые новости и ненависть», — написал в Twitter президент США.

Он призвал своих подписчиков звонить и писать вдове Джобса, чтобы показать ей свои чувства. Сообщение Трамп опубликовал после того, как стало известно о пожертвовании Лорен Пауэлл Джобс. Она отдала 500 тысяч долларов на кампанию кандидата в президенты Джо Байдена.