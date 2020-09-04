Байден пообещал в случае победы на выборах решить вопрос с Тибетом

По данным издания, Байден планирует встретиться с Далай-ламой и добиться от КНР, чтобы американские журналисты и дипломаты получили доступ в регион. Кроме того, Байден намерен ввести пакет ограничительных мер против официальных лиц Китая, которые несут ответственность за «нарушение прав человека в Тибете».