Вдова Джобса не намерена оставлять детям миллиардное наследство

По словам вдовы Джобса, ни ее, ни ее покойного супруга не интересовало приумножение богатства из поколения в поколение. Она добавила, что их дети знают о позиции родителей.

«Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне», — пояснила вдова Джобса.

По данным издания, у нее трое детей, а состояние оценивается в 27,5 миллиарда долларов

По ее мнению, несправедливо и неправильно, когда значительная сумма денег находится под контролем у небольшой группы людей. В качестве примера Лорен Пауэлл Джобс привела семьи Фордов и Рокфеллеров.