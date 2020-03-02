Вдова Джобса не намерена оставлять детям миллиардное наследство
Вдова основателя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс призналась, что не планирует оставлять своим детям миллиардное наследство, которое она получила после кончины мужа. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на американские СМИ.
По словам вдовы Джобса, ни ее, ни ее покойного супруга не интересовало приумножение богатства из поколения в поколение. Она добавила, что их дети знают о позиции родителей.
«Если я проживу достаточно долго, все закончится на мне», — пояснила вдова Джобса.
По данным издания, у нее трое детей, а состояние оценивается в 27,5 миллиарда долларов
По ее мнению, несправедливо и неправильно, когда значительная сумма денег находится под контролем у небольшой группы людей. В качестве примера Лорен Пауэлл Джобс привела семьи Фордов и Рокфеллеров.