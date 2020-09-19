Трамп обвинил Россию в похищении технологий «супер-пупер-ракеты»

Американский лидер Дональд Трамп обвинил Россию в похищении данных у администрации предыдущего главы государства Барака Обамы о технологиях гиперзвукового оружия. Такое заявление он сделал в ходе предвыборного митинга в штате Миннесота.

«Вы знаете, у них есть ракета, „супер-пупер-гиперзвуковая“, я называю ее „супер-пупер“. Она в пять раз быстрее обычной ракеты. У нас же есть ракета, которая развивает намного большую скорость», — сказал глава Белого дома. Его слова приводит ТАСС.

По словам Трампа, Москва смогла получить эту информацию во время президентства Обамы, после чего и создала такую ракету.

О разработках США «супер-пупер-ракеты» Трамп первый раз заявил еще в мае этого года. По утверждениям американского президента, ее скорость будет 17 раз больше, чем все существующие на сегодня аналоги. Правда, вместо восхищения слова Трампа породили множество шуток и мемов в социальных сетях.