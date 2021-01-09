Трамп «обманул» Тwittеr и раскритиковал в соцсети блокировку своего аккаунта

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп раскритиковал блокировку своего личного аккаунта в Twitter в официальном аккаунте Президента США. Он заявил, что соцсеть не заставит его замолчать. Правда, Twitter быстро удалил все сообщения Трампа.

«Twitter заходит все дальше и дальше в запрете свободы слова, и сегодня работники Twitter координировались с демократами и радикальными левыми, удалив мой аккаунт с платформы, чтобы заставить замолчать меня — и вас, 75 миллионов замечательных патриотов, которые проголосовали за меня», — было сказано в сообщении Трампа. Его цитирует РИА «Новости». В своем заявлении Трамп отметил, что предсказывал такой поворот событий, и также заявил о возможном создании в будущем собственной платформы.

«Мы ведем переговоры с различными другими сайтами, и скоро у нас будет большое объявление. Мы также изучаем возможности построить свою собственную платформу в ближайшем будущем», — написал Трамп.

Заявление Трампа также появилось в официальном аккаунте Белого дома, но и там оно быстро было удалено Twitter. «Нас не заставишь замолчать!» — написал Трамп.

Несколько часов назад Трамп окончательно лишился своей учетной записи в Twitter. Как сообщила администрация социальной сети, они нашли новые призывы к насилию в его сообщениях.

После этого Google заблокировал в своем магазине Google Play приложение для обмена сообщениями Parler. Эта соцсеть очень популярна среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, Apple пригрозила удалить Parler из App Store. Это произойдет, если в течение 24 часов соцсеть не начнет модерировать контент своих пользователей.