Google заблокировал популярное среди сторонников Трампа приложение

Google заблокировал в своем магазине Google Play приложение для обмена сообщениями Parler. Эта соцсеть очень популярна среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

В заявлении компании сказано, что последние несколько месяцев они напоминали владельцам платформы о необходимости удалять призывы к насилию, но их распространение в социальной сети продолжилось.

«Нам известно о продолжающихся публикациях в приложении Parler, направленных на разжигание непрекращающегося насилия в США. […] Мы замораживаем присутствие приложения в нашем магазине Google Play, пока не будут решены данные вопросы», — приводит слова сообщения Google издание The Verge.

Корпорация Apple пригрозила удалить Parler из App Store. Это произойдет, если в течение 24 часов соцсеть не начнет модерировать контент своих пользователей.

Несколько часов назад Трамп окончательно лишился своей учетной записи в Twitter. Как сообщила администрация социальной сети, они нашли новые призывы к насилию в его сообщениях.

Сторонники Трампа, после митинга перед Белым домом, штурмом взяли здание Капитолия, где шло заседание по утверждению итогов голосования коллегии выборщиков. Жертвами столкновения с полицией и бойцами Национальной гвардии стали пять человек, в том числе один из правоохранителей.