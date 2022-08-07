Трамп не исключил вероятности Третьей мировой войны

Сложившаяся в мире геополитическая ситуация грозит Третьей мировой войной. Об этом, выступая на конференции в Техасе, заявил бывший президент США Дональд Трамп, написало РИА «Новости».

По его словам, одной из причин масштабных боевых действий мирового уровня может стать эскалация вокруг Тайваня.

«При моей администрации этого бы никогда не случилось, посмотрите на Украину. Точно так Китай и Тайвань станут следующими», — заявил он.

Трамп выразил мнение, что в настоящее время страной управляют некомпетентные люди.

«У нас есть такое оружие, которого еще никто не видел, поэтому эта война станет хуже, чем любая другая в истории», — сказал политик.

Ситуация вокруг Тайваня серьезно обострилась после визита на остров спикеры палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай объявил ее прилет вмешательством во внутренние дела государства и посягательством на суверенитет.

Накануне Трамп назвал поездку Пелоси на Тайвань глупым поступком и добавил, что она сыграла на руку КНР.