Трамп раскритиковал поездку Пелоси на Тайвань и назвал спикера «безумной»

Несогласованная поездка на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси развязала Китаю руки в отношении острова. Ее визит стал предлогом для проведения военных учений и ухудшил отношения с США. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп в эфире телеканала C-SPAN.

Политик подчеркнул, что отношения США с Китаем после визита Пелоси обострились еще сильнее. В результате они начали проведение военных учений, которых могло не быть, если бы не решение спикера.

«Что она делала на Тайване? Она была мечтой Китая. Она дала им предлог. Как же глупо, что она туда поехала», — подчеркнул Трамп.

Бывший президент США подчеркнул, что после такого поступка «безумной Пелоси» большую часть мест на промежуточных выборах в конгресс достанутся республиканцам, которые «покончат со взбалмошным спикером».

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в минувший вторник, 2 августа. Она не прислушалась к неоднократным требованиям Китая не совершать этого шага.

МИД Китая заявил, что несогласованный визит американского политика стал нарушением суверенитета страны и всех ранее заключенных соглашений с США. Ведомство ввело санкции против Пелоси и ее близких родственников, а также объявило о прекращении сотрудничества с американцами в военной, правоохранительной и экологической сферах.

После отъезда Пелоси Минобороны Китая организовало в шести точках акватории Тайваньского пролива военные учения с пуском ракет.