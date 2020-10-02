Трамп не будет передавать свои полномочия Пенсу из-за COVID-19

Президент США Дональд Трамп не станет временно передавать полномочия вице-президенту Майку Пенсу, несмотря на заражение коронавирусом. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

«Нет», — ответил Дир на вопрос ТАСС о возможной передаче каких-либо полномочий. При этом никаких других комментариев он давать не стал.

В свою очередь, Майк Пенс пожелал главе США и его жене выздоровления.

«Мы с [супругой] Карен шлем любовь и молитвы нашим дорогим друзьям президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп. Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся об их полном и быстром выздоровлении», — написал он в Twitter.

О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. Американский лидер написал в Twitter, что вместе с первой леди Меланией сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Теперь они оба уходят на карантин и начинают лечение. При этом врач президента отметил, что чета чувствует себя хорошо.

Всего за час твит Трампа набрал почти полмиллиона лайков и 174 тысячи комментариев. Большинство пользователей пожелали главе Вашингтона и его супруге скорейшего выздоровления. Но нашлись и те, кто не упустил возможность выплеснуть свои негатив и злорадство.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали 7 277 804 случая COVID-19. Умерли 207 808 человек.