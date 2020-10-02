Трамп не будет передавать свои полномочия Пенсу из-за COVID-19
«Нет», — ответил Дир на вопрос ТАСС о возможной передаче каких-либо полномочий. При этом никаких других комментариев он давать не стал.
В свою очередь, Майк Пенс пожелал главе США и его жене выздоровления.
«Мы с [супругой] Карен шлем любовь и молитвы нашим дорогим друзьям президенту Дональду Трампу и первой леди Мелании Трамп. Мы присоединяемся к миллионам людей по всей Америке, которые молятся об их полном и быстром выздоровлении», — написал он в Twitter.
О заражении Трампа коронавирусом стало известно утром 2 октября. Американский лидер написал в Twitter, что вместе с первой леди Меланией сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Теперь они оба уходят на карантин и начинают лечение. При этом врач президента отметил, что чета чувствует себя хорошо.
Всего за час твит Трампа набрал почти полмиллиона лайков и 174 тысячи комментариев. Большинство пользователей пожелали главе Вашингтона и его супруге скорейшего выздоровления. Но нашлись и те, кто не упустил возможность выплеснуть свои негатив и злорадство.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировали 7 277 804 случая COVID-19. Умерли 207 808 человек.