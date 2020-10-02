Твит Трампа о заражении коронавирусом собрал почти полмиллиона лайков за час

Трамп сообщил, что у него и его жены Мелании выявили COVID-19. Почти полмиллиона пользователей лайкнули новость о болезни хозяина Белого дома и первой леди США всего за час.

На момент написания заметки сообщение ретвитнули 445 тысяч раз. Пост набрал 174 тысячи комментариев, которые продолжают сыпаться с большой скоростью. Большинство подписчиков американского президента Дональда Трампа желают ему и его супруге скорейшего выздоровления, но есть и достаточно негатива. Кто-то злорадствует и откровенно веселится.

«Я и моя жена получили положительный результат теста на COVID-19. Мы сейчас же уходим на карантин и начинаем лечиться. Мы пройдем через это вместе!» — написал Трамп.

Во время пандемии коронавируса глава США не соблюдал меры предосторожности. Маску он стал надевать совсем недавно, хотя Соединенные Штаты — лидер по числу выявленных случаев заражения коронавирусом в мире. Американские медики уже выявили почти 7,3 миллиона случаев COVID-19. Умерли 207 808 человек.