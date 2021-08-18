Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым большим унижением для США

После вывода войск из Афганистана для Соединенных Штатов настали ужасные времена. Это самое большое унижение в истории страны, ничего подобного раньше не было. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший президент США Дональд Трамп.

«Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. <…> Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило. В это просто невозможно поверить. <…> Это то, что еще годы и десятилетия будет влиять на наши [международные] отношения. <…> Это самое большое унижение в истории нашей страны», — поделился своими мыслями Трамп.

Экс президент США допустил, что около 40 тысяч американцев, которые сейчас спешно покидают Афганистан, могут стать заложниками талибов*. С такой ситуацией, по его словам, Штаты никогда еще не сталкивались. Он добавил, что так как военные США покинули свои базы неорганизованно и в спешке, то Россия и Китай могут получить доступ к оставленной ими технике.

Накануне президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что лучшего момента для вывода войск из Афганистана, чем сейчас, за 20 лет не было. Он выразил уверенность в правильности этого решения и отметил, что готов к критике.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.