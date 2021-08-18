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    18 августа 2021, 07:12

    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым большим унижением для США

    Андрей Иванов

    После вывода войск из Афганистана для Соединенных Штатов настали ужасные времена. Это самое большое унижение в истории страны, ничего подобного раньше не было. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил бывший президент США Дональд Трамп.

    Трамп назвал вывод войск из Афганистана самым большим унижением для США

    «Мне кажется, что за все годы наша страна ни разу не подвергалась подобному унижению. <…> Не знаю, военное ли это поражение или психологическое, но ничего подобного этому раньше не происходило. В это просто невозможно поверить. <…> Это то, что еще годы и десятилетия будет влиять на наши [международные] отношения. <…> Это самое большое унижение в истории нашей страны», — поделился своими мыслями Трамп.

    Экс президент США допустил, что около 40 тысяч американцев, которые сейчас спешно покидают Афганистан, могут стать заложниками талибов*. С такой ситуацией, по его словам, Штаты никогда еще не сталкивались. Он добавил, что так как военные США покинули свои базы неорганизованно и в спешке, то Россия и Китай могут получить доступ к оставленной ими технике.

    Накануне президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме заявил, что лучшего момента для вывода войск из Афганистана, чем сейчас, за 20 лет не было. Он выразил уверенность в правильности этого решения и отметил, что готов к критике.

    *«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.