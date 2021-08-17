Байден приготовился к критике за решение вывести войска из Афганистана
Лучшего момента для вывода американских войск из Афганистана, чем сейчас, за 20 лет не было. Такое заявление сделал президент США Джо Байден. Он отметил, что уверен в правильности своего решения и готов к критике.
«Я твердо уверен в правильности своего решения. За 20 лет я на собственном опыте убедился, что удачного момента для вывода войск США [из Афганистана] не было. <...> Я знаю, что мое решение подвергнется критике, но я предпочел принять всю эту критику, чем переложить данное решение на еще одного президента США», — приводит ТАСС слова Байдена во время выступления в Белом доме.
Он отметил, что его администрация заранее подготовила план действий на случай любого развития событий в Афганистане. Байден вместе с помощниками внимательно следил за обстановкой в стране, чтобы оперативно принять нужное решение. По его словам, он не будет приказывать своим военным участвовать в гражданской войне в другом государстве, так как это не соответствует национальным интересам Штатов. Главное, подчеркнул Байден, — это предотвращение терактов в отношении американского государства.
Накануне сторонники движения «Талибан»* захватили власть в Афганистане. Боевики вошли в Кабул и заняли президентский дворец. После этого в столичном аэропорту началась паника. Сотни местных жителей решили экстренно улететь за границу на фоне эвакуации американцев.
*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.