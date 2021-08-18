Трамп сравнил расходы США на Афганистан с военным бюджетом России

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил годовые расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России. Суммы оказались практически равными.

Дональд Трамп заявил, что огромные деньги уходили из бюджета США на поддержку кампанию в Афганистане, но это ничего США не принесло. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы тратили 42 миллиарда долларов в год. Подумайте, 42 миллиарда. Я так понимаю, Россия тратит 50 миллиардов в год на всю армию, а мы 42 миллиарда», — сказал Трамп в интервью телеканалу Fox News.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что сделку с талибами* о выводе войск из Афганистана заключил его предшественник Дональд Трамп. В соответствии с договоренностями американских военных нужно было вывести к 1 мая 2021 года. Тогда на территории исламской республики уже оставалось около 2,5 тысячи солдат.

Талибы» 15 августа вошли в столицу Афганистана Кабул и захватили здание правительства без боя. Перед этим президент Афганистана Ашраф Гани снял с себя полномочия и сбежал из страны.

*«Талибан» — террористические группировки, запрещенные в России.