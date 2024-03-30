30 марта 2024, 13:10
Торг Зеленского за российские территории назвали неуместным
Слуцкий предупредил Зеленского, что торг за российские территории неуместен
Торги с Украиной за Херсонскую и Запорожскую области, а также республики Донбасса являются неуместными, любые переговоры пройдут исключительно с учетом нынешних территориальных реалий. Об этом в Telegram-канале написал депутат Леонид Слуцкий.
Так парламентарий отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, допустившего переговоры с Россией без возвращения республики к границам 1991 года.
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«Заявление Зеленского буквально предполагает торг за Запорожье, Херсонщину и русский Донбасс. Этот торг неуместен. Регионы стали российскими согласно воле людей, их возвращение на Украину невозможно ни военным, ни переговорным путем», — написал он.
Слуцкий подчеркнул, что любые переговоры возможны исключительно при учете территориальных реалий.
Глава крымского парламента Владимир Константинов ранее заявлял, что в скором будущем Украина сама попросит мира, но его условия Россию не устроят.
Владимир Зеленский
Россия
Переговоры
Украина
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