Мир 30 марта 2024, 07:13 Власти Крыма указали на готовность Украины к переговорам Константинов: Украина скоро попросит мира, но ее условия вряд ли устроят Россию РИА «Новости»

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Украина в ближайшем будущем попросит мирных переговоров, но их условия вряд ли устроят Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«По моему мнению, все дело идет к тому что Украина попросит мира в ближайшее время. Но это не тот мир, который нас устроит, который нам нужен. Нам нужен такой мир, который гарантирует безопасность России, президент однозначно и четко об этом заявил», — сообщил он.

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Константинов указал, что киевский режим не способен соблюдать никакие договоренности.

«В России достаточно территорий, нам они не нужны. Нам не нужны повернутые на нацизме люди. Сам киевский режим опасен для нас. Важнейшим условием для мирового порядка станет отстранение от власти всех, кто представляет нацистский преступный киевский режим», — добавил Константинов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Россией без условий выхода к границам 1991 года.