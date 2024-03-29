Мир 29 марта 2024, 21:48 Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией Зеленский заявил, что готов к диалогу с РФ до выхода ВСУ к границам 1991 года Официальный сайт президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые заявил о готовности начать мирные переговоры с Россией без условий о выходе ВСУ на границы 1991 года. Об этом он заявил в интервью CBS News.

Украинский лидер также допустил, что российский президент Владимир Путин будет готов к диалогу, если ВСУ смогут выйти на границы 24 февраля 2022 года.

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При этом Зеленский подчеркнул, что такого результата можно достичь только в том случае, если Запад нарастит поставки орудия и обеспечит «полную торговую блокаду» России.

Ранее украинский лидер настаивал, что никаких переговоров с Россией не будет, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года, включающие территории Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что нынешняя цель украинской армии — не допустить потери своих территорий, а также формирование и подготовка резервов для проведения наступательных операций.