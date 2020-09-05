Уголовное дело завели против главного бухгалтера Юлии Шарыдко, директора Дмитрия Рабцевича, директора по продукту Виктора Кувшинова и главы HR-отдела Владислава Михолапа.

Их обвинили в создании преступной группы, которые при использовании своего должностного положения забрали из государственного бюджета 107 тысяч белорусских рублей (40,5 тысяч долларов), утверждают в компании.

В минском офисе PandaDoc в минувшую среду, 2 сентября прошли обыски. После них на допрос увезли директора, а сотрудникам запретили пользоваться телефонами. Основатель стартапа Микита Микадо рассказал, что ранее силовики пришли домой к ряду сотрудников. После этого работники перестали выходить на связь. Сложившуюся ситуацию Микадо назвал политическими репрессиями.

PandaDoc официально заявила, что готова покинуть Парк высоких технологий Белоруссии и найти альтернативную площадку для работы.

Основатель компании Микита Микадо предложил сотрудникам силовых структур Белоруссии прекратить насилие в отношении участников протестных акций и пообещал помочь им получить новую работу после увольнения.

Компания PandaDoc разрабатывает решения по работе с цифровыми документами. Офисы фирмы открыты в Белоруссии, США и на Филиппинах.

Политическая ситуация в Белоруссии накалилась после президентских выборов, на которых победил действующий президент страны Александр Лукашенко. Несогласные с результатами голосования сторонники оппозиции вышли на улицы на несанкционированные акции. Первые дни происходили жесткие противостояния с сотрудниками правоохранительных органов. В результате задержали более шести тысяч человек. Количество раненых протестующих и силовиков составило несколько сотен.

Александр Лукашенко обвинили в организации беспорядков соседние страны Европы и НАТО, которые стягивают к граница войска. Как сообщил «Царьград», министерство обороны Белоруссии, подтвердило, что иностранный военный контингент со стороны границ соседей увеличился в 17 раз, до 10 тысяч военнослужащих.