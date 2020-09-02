В IТ-компании PandaDoc сообщили об обысках в минском офисе

В минский офис IT-компании PandaDoc нагрянули с обысками силовики из департамента финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии. Ранее обыски прошли в квартирах некоторых сотрудников компании.

«Привет, я готов подтвердить, что сегодня утром в наш Минский офис PandaDoc пришел Департамент по Финансовым Расследованиям (ДФР). Проводят обыск. <…> Ребята, что вы ищете? Мы честная IT-компания», — написал один из основателей PandaDoc Никита Микадо на своей странице в Instagram.

Он добавил, что директора компании забрали на допрос, работников закрыли в офисе и запретили им пользоваться телефонами. По словам Микадо, ранее обыски прошли дома у ряда сотрудников компании. О местонахождении некоторых из них сейчас ничего неизвестно. Основатель PandaDoc назвал происходящее «политическими репрессиями».

Официальной информации от комитета государственного контроля республики пока нет.