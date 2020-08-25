У уволившихся белорусских силовиков появился защитник в Кремниевой долине. Но помощь от него получили всего 11 человек

Живущий в Кремниевой долине белорусский IT-предприниматель Микита Микадо отчитался о помощи силовикам, решившим «перейти на сторону добра» — тем, кто ушел со службы из-за несогласия с политикой Александра Лукашенко. Из 425 заявителей деньги получили 11 человек.

Чем известен Микита Микадо

Микадо — белорусский айтишник, сооснователь и руководитель PandaDoc — сервиса для автоматизации документооборота. Предприниматель долгое время живет в Калифорнии. Интервью с ним вошло в недавний фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине.

После начала массовых акций протеста в Белоруссии Микита попал в заголовки новостей, пообещав финансовую помощь тем силовикам и военным, которые откажутся выполнять приказы Лукашенко.

«Друзья, сейчас очень тяжело перейти на сторону добра. Однако если причиной тому является то, что есть какие-то финансовые сложности, пожалуйста, обращайтесь. Я буду рад помочь», — заявил Микадо, призвав остальных успешных белорусских «IT-предпринимателей и миллионеров» сделать то же самое.

Обращение вышло на фоне публикаций видеороликов, в которых бывшие белорусские спецназовцы и военнослужащие демонстративно выбрасывают форму из-за жестокого обращения с задержанными демонстрантами.

Сейчас у обращения Микадо в Instagram более 430 тысяч просмотров. При этом за неполные две недели инициатива серьезно менялась. Если изначально планировалось пустить деньги на переквалификацию силовиков в айтишников, то затем планы стали более реалистичными.

«Постепенно разные люди начали подключаться: у кого-то бизнес грузоперевозок — и они предлагают забирать к себе на стажировки, еще куча каких-то предпринимателей из других индустрий и ниш», — говорил Микадо в интервью Inc.

Он добавил, что помощь предназначена тем, «кого преследуют».

«Все, что мы делали: помогали найти новую работу тем, кого уволили; покидать страну — тем, кому угрожали; оплачивать образование — тем, кому пришлось уйти из органов по совести», — рассказывал предприниматель об условиях получения помощи.

Микадо отмечал, что на 21 августа удалось собрать 1,5 миллиона долларов — общий «фонд для всех репрессированных». Помимо силовиков речь шла о тех, кого уволили за выход на забастовку, а также о журналистах, «которые отказались гнать пропаганду». Но реальные деньги увидели 11 человек.

Итоги инициативы

В воскресенье IT-предприниматель отчитался о проделанной работе. Автору инициативы пришло более пяти тысяч сообщений — «полезных (от силовиков и желающих помочь инициативе) и вредных (от проплаченных троллей и интернет мошенников)». Было получено 425 заявок на помощь, 130 из них обработали, одобрив выплаты 27 заявителям.

По словам Микадо, в приоритет на выплаты попадают те, «кто не боится высказываться о своих взглядах публично».

«Проводить оплату хоть и нелегко, но мы находим способы. 11 оплат проведено», — уточнил он.

Также предприниматель пообещал опубликовать «более детальные отчеты о том, кому была оказана помощь, а также суммах» выплат при условии обеспечения безопасности для получателей денег.