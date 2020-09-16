Толпа напала на украинского комика после шутки о традиционной семье

Шутка об «убыточности традиционной украинской семьи» обернулась разборками для юмориста Егора Шатайло. Из-за такого высказывания на комика напали несколько десятков человек.

«На нашего сценариста и соведущего Егора Шатайло напали несколько десятков человек, опрокинули его на землю и брызнули газом в лицо. А все из-за шуток!» — сообщили на странице социально-юмористического проекта «Телебачення Торонто» в Facebook.

Нападение произошло 14 сентября перед выступлением комика на стендап-концерте в Киеве. Накануне Шатайло опубликовал в соцсети пост с анонсом своего выступления. В сообщении он написал шутку «об убыточности традиционной украинской семьи, которую надо закрыть, как Тэтчер шахты, и вкладывать бабки в инновации». Сначала несогласные с таким высказыванием начали писать гневные комментарии, а затем напали на Шатайло перед концертом.

«С Егором все в порядке. Он оправился от стресса и даже выступил на концерте. В конце концов, даже получил новый материал для стендапов», — отметили на странице проекта.

Его представители подчеркнули, что стендап не имеет отношения к митингам против традиционных ценностей или какой-либо агитации.